Rata del finanziamento online: come calcolarla facilmente

Nel momento in cui si decide di richiedere un finanziamento è fondamentale accertarsi di essere in grado di sostenere il pagamento delle rate mensili. Queste, per risultare sostenibili, non dovrebbero essere superiori alla terza parte del reddito mensile percepito.

L’ammontare delle rate varia, a parità di somma richiesta, in base al tasso d’interesse, al costo delle spese correlate e alla durata. Per farsi immediatamente un’idea del costo delle rate è possibile utilizzare i simulatori online messi a disposizione dagli istituti di credito che erogano finanziamenti online.

Di seguito verrà indicato come effettuare, a livello pratico, il calcolo delle rate sfruttando i simulatori online.

Simulazione rata: ecco come farla online

L’utilizzo dei simulatori online non richiede alcun tipo di competenza specifica ed è totalmente gratuito.

Per calcolare la rata del finanziamento, non si deve fare altro che seguire i seguenti passaggi:

scegliere la banca alla quale si desidera inviare la richiesta di prestito;

alla quale si desidera inviare la richiesta di prestito; accedere al sito web ufficiale e individuare la pagina dedicata ai finanziamenti online;

e individuare la pagina dedicata ai finanziamenti online; inserire i dati all’interno del simulatore.

Laddove il sito lo prevedesse, è possibile calcolare l’ammontare delle rate mensili includendo il costo dell’assicurazione facoltativa.

In questa prima fase, non è necessario tenere a portata di mano nessun tipo di documento.

Quali dati permette di conoscere

Il simulatore permette di conoscere immediatamente il TAN (Tasso Annuo Nominale) e il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), quindi il valore totale del finanziamento comprensivo di interessi e spese correlate.

Naturalmente, il calcolo consentirà di conoscere anche la durata del finanziamento, corrispondente al numero di rate mensili da sostenere.

Perché effettuare la simulazione della rata online

I simulatori online sono, quindi, strumenti preziosi che permettono di scoprire immediatamente quanto si dovrebbe pagare nel caso in cui si decidesse di richiedere il finanziamento a una certa banca e di valutare se si tratta di un costo che si è in grado di sostenere.

Oltre a questo, i calcolatori di rate online offrono l’opportunità di effettuare rapidamente comparazioni tra più finanziamenti, individuando la soluzione più conveniente e maggiormente in linea con le proprie risorse e le proprie esigenze.