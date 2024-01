Realmonte, pianificati i primi interventi in Comune con il garante dei diritti per l’infanzia

Promuovere iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza; dare ascolto e voce ai minori, incontrandoli e valorizzando le loro riflessioni ed esigenze, segnalando ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi di carattere assistenziale o giudiziario ed accogliere le segnalazioni di presunti abusi relativi a bambini o adolescenti e fornire informazioni sulle modalità di tutela . Sono alcuni degli obiettivi prefissati dal tavolo riunito al Municipio di Realmonte, dal sindaco Avv. Sabrina Lattuca ed il neo Garante dell’Infanzia, il prof. Francesco Pira, figura istituita all’interno dell’Ente, su iniziativa del sindaco.

“ Un primo incontro per realizzare una rete territoriale – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- allo scopo di osservare e monitorare la nostra realtà, promuovendo l’ascolto e le attività finalizzate alla cultura del rispetto dei bambini e degli adolescenti . Un servizio che ho fortemente voluto per prevenire eventuali situazioni di disagio nonché per formare le nuove generazioni. Ringrazio tutti i presenti e la squadra che opererà per il raggiungimento di questo obiettivo. Un ulteriore servizio utilissimo per la comunità di Realmonte”

Presenti all’incontro: l’assessore al ramo, Domenico Coco, le forze dell’ordine, funzionari e consiglieri comunali. Un primo passo per strutturare il servizio e pianificare le azioni, a garanzia dei bambini e degli adolescenti della comunità della Città della Scala dei Turchi e contro condizioni di fragilità o carenze, anche educative, che rendono più deboli i diritti alla crescita serena dei bambini e degli adolescenti .