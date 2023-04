Rete dei borghi Sicani: workshop a Realmonte

Una visione condivisa per lo sviluppo turistico del territorio, questo il tema del workshop di formazione che ieri mattina si è tenuto a Borgo Giallonardo, a Realmonte. L’appuntamento è stato organizzato dalla Rete dei borghi Sicani con il coinvolgimento dei beneficiari e delle realtà partner dell’iniziativa progettuale sostenuta dalla misura del Gal Sicani “Creazione di reti tra imprese e messa a sistema delle strutture di ospitalità diffusa extra alberghiera in aree rurali C e D”, misura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020.

Nel corso della mattinata è stato presentato il documento di indirizzo strategico al processo collaborativo di promozione e marketing territoriale che verrà messo in atto negli anni a venire all’interno dell’ecosistema #DRQSicani, uno strumento analitico dei flussi turistici e della geografia dell’“area di destinazione” denominata “Sicani” che consegna agli operatori del settore, agli attori pubblici e privati e ai portatori di interesse delle linee guida per la governance della promozione turistica.

La rete costituita che questa mattina si è incontrata per continuare a sviluppare il processo di cooperazione iniziato già in fase di ideazione del progetto, è a lavoro per promuovere il turismo sostenibile, valorizzando il patrimonio artistico e culturale, l’artigianato e il settore agroalimentare del Distretto Rurale di Qualità Sicani. Una rete di cooperazione reale tra microimprese, associazioni e operatori della filiera turistica, produttiva e di beni culturali che sta lavorando alla creazione di un’offerta turistica relazionale/esperienziale di qualità attraverso la condivisione di strategie di promozione e marketing, di risorse e di processi di lavoro comuni.