S.Stefano Quisquina, approvati Rendiconto di gestione 2023, Tariffe TARI 2024 e PEF pluriennale 2024/2026S

Il Consiglio Comunale di S.Stefano Quisquina ha approvato nei termini previsti dalla legge il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023 che sancisce, seppur in maniera non consistente, un avanzo di amministrazione ma che è sintomatico della bontà delle scelte dell’Amministrazione di intraprendere azioni atte a risanare, in maniera completa, i deficit emersi negli anni precedenti.

Con senso di responsabilità sono state approvate all’unanimità le nuove Tariffe TARI per il 2024, in lieve aumento rispetto allo scorso anno, ma da ascrivere principalmente all’aumento dei costi di conferimento. Unanime il disappunto per la mancanza di impiantistica pubblica regionale per lo smaltimento dei rifiuti che porta all’inevitabile crescita dei costi. Oltre a delle Variazioni del Bilancio di previsione 2024, lunga parte della seduta è stata dedicata alla Relazione annuale del Sindaco. Il Sindaco ha illustrato gli obiettivi raggiunti dall’Amministrazione e ha prospettato i risultati che si intendono raggiungere nel breve periodo. Soddisfazione per il lavoro svolto è stato espresso dalla maggioranza consiliare.

“Ad un anno esatto dall’insediamento del nuovo Consiglio Comunale, non si può non far emergere l’efficacia dei lavori consiliari lungo questo primo periodo, sempre nel rispetto dei tempi dettati dal legislatore e nel rispetto delle modalità istituzionali”, ha scritto il Presidente Alberto Madonia