Ribera, Cgil e Flai contro il caporalato (vd)

Ha fatto tappa a Ribera, presso l’aula convegni Emanuela e Giovanni Ragusa, la campagna contro lo sfruttamento in agricoltura in Sicilia promossa dal sindacato Flai Cgil.

L’incontro ha avuto l’obiettivo da un lato di puntare i riflettori sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli di ogni colore e di ogni nazionalita’, dall’altro di sensibilizzare le aziende sane e le istituzioni a mettere in campo quelle azioni che abbiano come obbiettivo, un’agricoltura di qualita’, che sappia coniugarsi con il rispetto delle norme e con i diritti e le tutele dei lavoratori.

All’incontro, oltre ad una rappresentanza di lavoratori tunisini e rumeni, hanno partecipato il segretario generale regionale della Flai Sicilia Tonino Russo e il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino.