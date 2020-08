Rifiuti, trovata soluzione da Hamel: domani si raccoglie l’umido

Nella giornata di domani, sabato 8 agosto, la raccolta dell’umido verrà effettuata regolarmente anche se continua l’emergenza legata alla chiusura di quasi tutte le discariche della Sicilia.

“Si tratta di una crisi che investe tutti i Comuni siciliani e che sta creando grossi problemi all’isola, dichiara l’assessore Nello Hamel. L’Amministrazione è riuscita a trovare una soluzione temporanea attraverso la disponibilità di un impianto nel territorio siciliano. Continua tuttavia l’allerta e la difficoltà causata, sia dai sequestri degli impianti di smaltimento per motivi giudiziari, sia per l’incremento dei quantitativi di umido a seguito dei consistenti flussi turistici. L’Amministrazione comunale si riserva nel prossimo futuro comunicare eventuali cambiamenti per consentire la continuità della raccolta dell’umido”.