Rimase ustionato per spegnere incendio nel suo terreno, 64enne morto in ospedale 

Era rimasto gravemente ustionato nel tentativo di spegnere un vasto incendio divampato – lo scorso 7 giugno – nel suo terreno in contrada “Pesce di mare”, nelle campagne di Casteltermini. Per Angelo Buscemi, 64 anni, non c’è stato niente da fare. L’uomo è deceduto due giorni dopo il drammatico episodio al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo dove era stato trasferito con un elisoccorso.

Le sue condizioni, ritenute gravi già al suo arrivo, sono peggiorate fino al decesso. Buscemi, apprezzato e conosciuto come un grande lavoratore a Campofranco, aveva tentato di spegnere un rogo divampato nel suo fondo agricolo venendo però inghiottito dalle fiamme. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco ed il personale medico. Poi il trasferimento in ospedale con un elisoccorso. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta affidando le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cammarata.