Rissa tra due coppie a Canicattì, donna finisce in ospedale 

Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato a Canicattì per una rissa avvenuta in via De Amicis, nei pressi di una scuola. A fronteggiarsi, per motivi non del tutto chiariti, due coppie. Da una parte un quarantenne del posto con la nuova compagna e dall’altra l’ex convivente di quest’ultima e un’altra ragazza.

I quattro si sono colpiti con schiaffi, pugni e anche un lancio di bottiglie. Ad avere la peggio è stata una delle donna, trasportata in ambulanza all’ospedale Barone Lombardo. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno dovuto lavorare non poco per riportare la calma.