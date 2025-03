S. Margherita Belice, al via lavori per ospedale di comunità

Sono iniziati oggi a Santa Margherita di Belice i lavori di recupero e completamento di un vecchio edificio – mai completato – di proprietà dell’Asp di Agrigento, e che dovrà diventare un ospedale di comunità al servizio dei comuni del distretto sanitario di Sciacca. La costruzione del fabbricato, situato in via Dante Alighieri, risale agli anni ’90. Era stato destinato inizialmente a poliambulatorio, successivamente a comunità terapeutica assistita, infine a Centro per le cure primarie. Di fatto è rimasta sempre un’opera pubblica incompiuta. All’epoca furono spesi quasi 6 miliardi e mezzo di lire per costruirla. Oggi sarà investito un ulteriore milione e 700 mila euro di fondi del Pnrr per poterla rendere ospedale di comunità. “Questa struttura – dice il sindaco margheritese Gaspare Viola – per anni è stata il simbolo di una battaglia della nostra comunità per ottenere servizi sanitari adeguati. Oggi – aggiunge – si trasforma nella testimonianza concreta di una vittoria della perseveranza e dell’impegno collettivo”. I lavori dureranno meno di un anno. La struttura disporrà di 20 posti letto. Presente oggi alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice anche la deputata regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo. Fu lei, nella scorsa legislatura, da presidente della commissione Salute, a promuovere questo progetto. In attesa che l’edificio sia finalmente disponibile, lo scorso mese di gennaio l’ospedale di comunità che nascerà a Santa Margherita di Belice è stato provvisoriamente inaugurato dentro il “Giovanni Paolo II” di Sciacca.