Salva Casa, Regione approva disegno di legge: soddisfatti gli architetti di Agrigento

“È un passo importante per allineare la normativa regionale al cosiddetto decreto Salva Casa (DL 69/2024, convertito in legge 105/2024), norma nazionale che promuove la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente”. Con questa parole il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola, esprime la propria soddisfazione per l’avvenuta approvazione del disegno di legge redatto dall’assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, per il recepimento della norma nazionale che, lo scorso 27 settembre, era stato al centro del dibattito alimentato dal convegno organizzato, sul tema, dall’Ordine degli architetti in partnership con Il Sole 24 Ore, l’ANCE e il sistema ordinistico delle professioni tecniche.

“Adesso – continua La Mendola – aspettiamo il passaggio in IV Commissione all’Ars dove, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche, presenteremo un paio di emendamenti finalizzati a garantire il superamento di alcune criticità della norma nazionale e una ulteriore semplificazione delle procedure. Tra le criticità da superare, ricordiamo la necessità di svincolare le cosiddette tolleranze costruttive da adempimenti che appesantirebbero i procedimenti amministrativi e di garantire, per le stesse tolleranze, il regime paesaggistico semplificato di cui all’articolo 2, comma 1 del DPR 31/2017. Tutto ciò – conclude La Mendola – nella consapevolezza che se vogliamo rigenerare concretamente il costruito, abbiamo bisogno di strumenti normativi che rendano più semplici e più convenienti, per i cittadini, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a interventi invasivi che impongono nuovo consumo di suolo”.