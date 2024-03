Salvato dopo shock anafilattico, paziente ringrazia i medici dell’ospedale di Agrigento

“Vorrei manifestare la mia riconoscenza e la mia stima nei confronti di tutto lo staff medico del Reparto di Otorinolaringoiatria diretta da Ettore Bennici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e in particolare un ringraziamento al dottore Giancarlo Scarnà per avermi salvato la vita”. Queste sono le parole di ringraziamento di Maurizio Dell’Arte, agrigentino, che nei giorni scorsi è arrivato al nosocomio in shock anafilattico causato da un antibiotico. “Ogni giorno sentiamo parlare di malasanità, veniamo a conoscenza delle scarse condizioni in cui vivono i nostri ospedali, ma oggi dobbiamo parlare di buona sanità, e mi preme raccontare la mia storia. Arrivato in shock anafilattico, subito i medici si sono presi di cura di me e mi hanno salvato la vita. Ci sono medici e medici e sarò sempre grato all’operato del dottore Scarnà che mi ha preso in cura dall’inizio e non ha mai smesso di monitorare la mia situazione fino al giorno delle dimissioni. Grazie!”.