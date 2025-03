Sanità, i consiglieri di Montallegro chiedono postazione 118

”Nell’ambito del piano sanitario regionale e della programmazione dei fondi del Pnrr ,con lo scopo di potenziare la sanità territoriale, in provincia di Agrigento sono previsti tre ospedali di comunità ad Agrigento Bivona e Santa Margherita Belice, nonché altri centri operativi ad Agrigento, Canicattì, Licata e Ribera. Le case di comunità, che sono già in fase di allestimento, saranno dislocate ad Agrigento, Aragona, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Cattolica Eraclea, Favara, Licata, Menfi, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle ,Racalmuto, Ravanusa, Ribera e Sambuca di Sicilia. Alla luce di questa pianificazione sarebbe opportuno che la Regione Siciliana rivalutasse la dislocazione delle postazioni del 118 e ove possibile produrre i provvedimenti necessari per una migliore distribuzione territoriale. Pur nelle diverse funzioni sanitarie, infatti, una opportuna articolazione dei presidi nei territori sarebbe funzionale a migliorare la qualità stessa del servizio sanitario regionale. Pertanto, essendo Montallegro al centro tra Siculiana e Cattolica Eraclea destinatari entrambi i paesi di case di comunità, interpretando le sollecitazioni pervenuteci da più parti, si demanda alle autorità preposte di valutare l’istituzione di una postazione del 118 a Montallegro essendo tra l’altro in una posizione più centrale rispetto all’Unione dei Comuni e che soprattutto nel periodo estivo registra una notevole presenza turistica dovuta alla presenza di importanti strutture ricettive e di un turismo diffuso sempre più praticato”. Cosi in una nota I consiglieri comunali di Montallegro Andrea Iatì, Dario Galvano e Anna Maria Piazza intervenuti per sollecitare l’istituzione nel centro agrigentino di un’ambulanza del 118.