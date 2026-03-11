Sbarcano a Messina con 12 chili di droga occultati in auto: arrestata coppia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e del Nucleo Radiomobile del capoluogo peloritano hanno arrestato in flagranza un 36enne, già noto alle Forze dell’ordine, e la sua compagna, 24enne, entrambi di origini catanesi, ritenuti responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nell’ambito degli ordinari servizi eseguiti nelle aree adiacenti agli imbarcaderi da e per la Calabria, i Carabinieri hanno controllato un’autovettura che viaggiava a bordo di un traghetto proveniente da Villa San Giovanni, in quanto un’unità cinofila dell’Arma – transitando nei pressi del veicolo su cui si trovava la coppia – aveva segnalato la possibile presenza a bordo di sostanzestupefacenti.Difatti, nel corso della perquisizione personale e veicolare che ne è scaturita, i militari hanno individuato un vano ricavato all’interno del sedile del passeggero, ove erano occultati circa 12chili di cocaina suddivisi e sigillati in 10 confezioni di plastica, verosimilmente destinati alla realizzazione di centinaia di dosi da smerciare al dettaglio. Inoltre, la successiva perquisizione eseguita presso il domicilio dei coniugi ha permesso l’ulteriore rinvenimento di quasi mezzo kg. di marijuana, custodita in 10 buste, nonché di materiale per la pesatura e il confezionamento del narcotico.

L’uomo e la donna sono stati quindi arrestati e associati presso la Casa Circondariale di Messina, mentre lo stupefacente sarà inviato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.