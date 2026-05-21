Scende dal traghetto e viene sorpreso con la droga, arrestato 38enne

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto un soggetto di origini palermitane che si era recato, a bordo della propria auto, sull’isola a mezzo traghetto e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I militari dell’Arma, durante i consueti controlli a campione eseguiti su passeggeri che giungono a mezzo aliscafo e traghetto, hanno fermato il 38enne palermitano appena sbarcato a bordo della propria autovettura. L’atteggiamento nervoso dimostrato dello stesso durante l’identificazione e la confusa spiegazione della motivazione della sua presenza sull’isola ha portato i Carabinieri ad approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle attività i dubbi degli operanti si sono dimostrati fondati in quanto il 38enne, era in possesso di un involucro in cellophane contenente circa 15 gr. di cocaina, ben occultati all’interno dei pantaloni e ulteriori 2 dosi della stessa sostanza occultati all’interno del cruscotto dell’autovettura.

La successiva udienza di convalidata ha confermato l’arresto operato dalla p.g. senza emettere ulteriori misure restrittive a carico dell’uomo.