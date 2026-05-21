Ultime Notizie

Scende dal traghetto e viene sorpreso con la droga, arrestato 38enne

L'uomo è stato trovato con cocaina dentro i pantaloni e dentro il cruscotto dell'auto

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto un soggetto di origini palermitane che si era recato, a bordo della propria auto, sull’isola a mezzo traghetto e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I militari dell’Arma, durante i consueti controlli a campione eseguiti su passeggeri che giungono a mezzo aliscafo e traghetto, hanno fermato il 38enne palermitano appena sbarcato a bordo della propria autovettura. L’atteggiamento nervoso dimostrato dello stesso durante l’identificazione e la confusa spiegazione della motivazione della sua presenza sull’isola ha portato i Carabinieri ad approfondire il controllo effettuando una perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle attività i dubbi degli operanti si sono dimostrati fondati in quanto il 38enne, era in possesso di un involucro in cellophane contenente circa 15 gr. di cocaina, ben occultati all’interno dei pantaloni e ulteriori 2 dosi della stessa sostanza occultati all’interno del cruscotto dell’autovettura.

La successiva udienza di convalidata ha confermato l’arresto operato dalla p.g. senza emettere ulteriori misure restrittive a carico dell’uomo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Mafia, indagate due sorelle di Matteo Messina Denaro
Apertura

Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsia
di Giuseppe Castaldo

Cronometrista travolto durante gara all’autodromo di Racalmuto, 7 indagati 
Agrigento

Picchiano e rapinano disabile ad Agrigento, rintracciati gli autori
di Giuseppe Castaldo

“O stai con me o morirai”, 26enne condannato a due anni e dieci mesi di carcere
banner italpress istituzionale banner italpress tv