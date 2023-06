Sciacca, auto esce fuori e va a fuoco: salvi i due occupanti

Momenti di panico questa mattina sulla strada statale 115 in contrada Piana Scunchipani, in territorio di Sciacca. Una Lancia Y con due persone a bordo, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada poco prima della stazione di rifornimento carburante e dopo l’impatto ha preso fuoco.

Fortunatamente i due occupanti sono riusciti ad abbandonare in tempo l’abitacolo evitando di rimanere coinvolti tra le fiamme. Per entrambi solo lievi ferite.

Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento, i Carabinieri e il personale del servizio 118.