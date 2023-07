Sciacca, il sindaco Termini incontra Tortorici del consolato di Monaco di Baviera

Il sindaco Fabio Termine ha oggi ricevuto al Comune di Sciacca Antonino Tortorici, rappresentante del Consolato italiano a Monaco di Baviera.

Antonino Tortorici, di origini saccensi, ha portato i saluti e i doni del sindaco tedesco di Memminger dove risiede e vive. Il sindaco Termine ha ricambiato con un regalo in ceramica, ringraziando per la visita e per il messaggio del sindaco di Memminger.

Antonino Tortorici, ha spiegato, rappresenta 5 mila connazionali italiani emigrati in Germania e tra questi anche agrigentini e saccensi.