Sciacca, va avanti l’attività del SIRU

Va avanti l’attività del SIRU (Sistema Comunale di Rango Urbano), coalizione di 22 comuni, con Alcamo Capofila, delle province di Trapani, Palermo e Agrigento, uniti per definire e promuovere una strategia unica per l’ottenimento di nuovi finanziamenti previsti nell’ambito del Programma Regionale (PR) FESR 2021 2027.

Il Comune di Sciacca è nella cabina di regia e rappresenta l’area sud compresa da Montevago, Santa Margherita, Caltabellotta, Menfi e Sambuca di Sicilia.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore alle Politiche Comunitarie Francesco Dimino rendono noto che è stato elaborato un questionario rivolto a cittadini, associazioni e imprese dei 22 comuni del SIRU. Un’azione ritenuta importante per un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti e gli enti interessati.

A tal fine, sarà possibile, per chi volesse, compilare il questionario online per conoscere meglio le necessità e le aspettative della nostra comunità e sviluppare una buona strategia territoriale.

ECCO IL LINK AL QUESTIONARIO

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Vision-Territorio

Ogni contributo è ritenuto fondamentale per uno sviluppo sostenibile, migliorare la qualità della vita e creare opportunità per tutti; le opinioni su temi quali ambiente, occupazione, istruzione, infrastrutture, cultura e altro ancora saranno prese in considerazione per le azioni e gli investimenti futuri da inserire nella Strategia Territoriale dell’Area Sicilia Occidentale.

Il Sistema Intercomunale di Rango Urbano (SIRU), evidenziano i rappresentanti della coalizione dei comuni della Sicilia Occidentale, ha intrapreso una sfida storica per la gestione delle risorse previste dalla politica di coesione europea per il periodo 2021-2027, un’opportunità unica per collaborare e costruire un futuro migliore per il nostro territorio.

I comuni del SIRU sono: Balestrate, Borgetto, Calatafimi- Segesta, Caltabellotta, Camporeale, Castellammare del Golfo, Custonaci, Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Partinico, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Vito Lo Capo, Santa Margherita Belice, Santa Ninfa, Sciacca, Trappeto e Vita.