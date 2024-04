Sciacca, vandalizzata la panchina viola simbolo della fibromialgia

A Sciacca vandalizzata la panchina viola di via Allende, simbolo della lotta contro la fibromialgia. Ignoti hanno danneggiato la targa che indica il significato della presenza della panchina viola realizzata dai malati di fibromialgia per invocare un diritto all’esistenza rispetto ad un’attenzione limitata da parte del Servizio Sanitario Nazionale. A formalizzare denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri la presidente dell’Algea Ines Sutera.

Progetto Algea che non si ferma, anzi, verranno inaugurate altre 8 panchine viola “Io esisto”; In calendario il 3 maggio presso il Vanico di Castelvetrano, il 12 maggio a Calamonaci, il 27 maggio panchine in tour: 6 panchine per 6 comuni: Bivona, Alessandria della Rocca, Cianciana, Burgio, Villafranca Sicula, Lucca Sicula, con i Sindaci che faranno a staffetta per inaugurarle.