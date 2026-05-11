Agrigento

Scontro tra auto alle porte di Fontanelle, una si ribalta: ferito 59enne 

I due veicoli, secondo una prima ricostruzione, stavano percorrendo nello stesso senso di marcia quando sono entrati in collisione forse dopo una frenata inaspettata

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina subito dopo il viadotto Imera, lungo la strada statale 189, in prossimità del bivio per Fontanelle. A scontrarsi due auto, una delle quali dopo l’impatto si è ribaltata su un fianco. Il bilancio è di un ferito – un 59enne di Raffadali – al volante di una Fiat Cinquecento.

L’uomo ha riportato traumi sparsi e, forse, la frattura di un arto. Illeso, invece, il conducente di una Peugeot. I due veicoli, secondo una prima ricostruzione, stavano percorrendo nello stesso senso di marcia quando sono entrati in collisione forse dopo una frenata inaspettata. La Fiat Cinquecento si è ribaltato su un fianco. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118. La viabilità, per diversi minuti, ha subito rallentamenti.

 

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