Agrigento
In aggiornamento

Bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento, è grave

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano tra i quartieri di Monserrato e Villaseta

Pubblicato 36 minuti fa
Da Giuseppe Castaldo



foto e video di Sandro Catanese.

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento. Il bimbo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo primissime informazioni, avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova in codice rosso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe CastaldoIn aggiornamento

Bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento, è grave
Apertura

Mafia, confiscato mezzo milione di euro a favoreggiatore del boss Leo Sutera 
Apertura

Uomo ucciso a colpi di pistola in auto: vittima un 34enne
Apertura

Incendio danneggia negozio di attrezzi agricoli a Raffadali, indagini 
Apertura

Manifesto funebre del sindaco Spinelli al cimitero, ennesimo avvertimento a Calamonaci
banner italpress istituzionale banner italpress tv