Agrigento
In aggiornamento
Bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento, è grave
Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano tra i quartieri di Monserrato e Villaseta
foto e video di Sandro Catanese.
Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento. Il bimbo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo primissime informazioni, avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova in codice rosso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.
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Giuseppe Castaldo
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