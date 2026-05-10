Bambino di 10 anni precipita da un balcone ad Agrigento, è grave





foto e video di Sandro Catanese.

Un bambino di 10 anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano di una palazzina in via Gualtiero Gallo, tra i quartieri di Monserrato e Villaseta, nella periferia di Agrigento. Il bimbo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Secondo primissime informazioni, avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova in codice rosso. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.