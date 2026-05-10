Tragedia a Ribera, 48enne muore in incidente stradale; Ruvolo: “addio gigante buono”

Tragedia a Seccagrande. Un motociclista di 48 anni, Domenico Smeraglia, é morto in un incidente stradale avvenuto a Ribera.

L’uomo, pizzaiolo molto conosciuto nella città delle arance, era alla guida della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato contro una Audi. Sul posto era intervenuto anche un elisoccorso ma, purtroppo, per il 48enne non c’è stato niente da fare. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi del sinistro stradale.

“Sono stato con i sanitari, le forze dell’ordine ed i familiari sul luogo del tragico incidente dove ha perso la vita il nostro concittadino ed amico Domenico. Davanti a scene così strazianti, le parole diventano difficili e il silenzio è una forma di rispetto doverosa. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Ribera, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari di Domenico, Uomo perbene e grande lavoratore. Addio gigante buono”, scrive il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo