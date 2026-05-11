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Deve scontare oltre 4 anni per maltrattamenti, arrestato 50enne a Canicattì 

L’uomo per circa un anno avrebbe insultato, offeso, minacciato e picchiato la compagna

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno arrestato un cinquantenne agrigentino, disoccupato riconosciuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali.

Data esecuzione all’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Agrigento. L’uomo per circa un anno avrebbe insultato, offeso, minacciato e picchiato la compagna. Adesso deve scontare la condanna di 4 anni e 4 mesi di reclusione. 

Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” per scontare la pena.

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