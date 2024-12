Sequestrati 20 kg fuochi d’artificio a Palermo, una denuncia

La polizia ha sequestrato 20 chili di giochi d’artificio in un box condominiale a Ciaculli a Palermo. I giochi erano di un 34enne che ha ammesso di averli acquistati per rivenderli al dettaglio sulle piazze cittadine in previsione del Capodanno. L’uomo è stato denunciato per commercio e detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione.