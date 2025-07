“Si intrufola in casa di una donna e la rapina”, indagato imprenditore incensurato 

Si sarebbe intrufolato nell’abitazione di una quarantaseienne e, dopo averle sottratto il cellulare, ha tentato la fuga ma – inseguito dalla donna che lo voleva bloccare – l’avrebbe trascinata con l’auto per diversi metri sull’asfalto. I carabinieri della Compagnia di Canicattì, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato un imprenditore incensurato di 54 anni. L’uomo adesso è indagato per rapina. La vicenda scaturisce dalla denuncia della 46enne, una disoccupata di Canicattì.

Il fatto è accaduto nel centro cittadino quando, secondo la ricostruzione, l’imprenditore si sarebbe intrufolato in casa della donna e avrebbe arraffato un cellulare dal mobile. Tra i due sarebbe nata una colluttazione proseguita anche in strada nel tentativo della donna di non far scappare il 54enne. La stessa, trascinata con l’auto sul selciato, sarebbe poi riuscita a fornire ai carabinieri parte della targa dell’auto e il modello del veicolo. Dai successivi controlli i militari dell’Arma sono risaliti all’uomo che adesso è indagato a piede libero per il reato di rapina.