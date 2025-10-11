Campobello di Licata

Si intrufola in un b&b e ruba televisore di 55 pollici, denunciato trentacinquenne 

Decisivo l’alto senso civico di un residente della zona che, notando qualcosa di strano, ha chiamato il numero unico di emergenza

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

È riuscito ad intrufolarsi in una struttura ricettiva, chiusa al pubblico in questo periodo dell’anno, e portare via un televisore di cinquantacinque pollici. È successo a Campobello di Licata dove i carabinieri hanno individuato e denunciato l’autore del furto. Si tratta di un trentacinquenne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Dovrà rispondere del reato di furto aggravato e inosservanza degli obblighi imposti dalla misura cautelare. Decisivo l’alto senso civico di un residente della zona che, notando qualcosa di strano, ha chiamato il numero unico di emergenza. Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto non c’era più nessuno ma, dopo una indagine lampo, sono riusciti a rintracciare il 35enne. Il televisore è stato restituito e l’uomo denunciato. 

