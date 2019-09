Sicilia, Musumeci incontra vertici Urega: “Serve scatto efficenza”

Si e’ tenuto questa mattina un vertice con i responsabili degli Urega, gli Uffici regionali per l’espletamento delle gare d’appalto in Sicilia, nella sede etnea della Regione.

Il confronto, secondo quanto dichiarato dalla Regione, e’ servito a evidenziare e concordare una serie di soluzioni operative in grado di velocizzare le procedure e aumentare l’affidamento di lavori e servizi. In merito il governatore Nello Musumeci, che lo ha convocato e presieduto, ha dichiarato: “Un incontro costruttivo per accelerare sui tempi senza, tuttavia, sacrificare l’indispensabile trasparenza dei bandi. Ho accolto suggerimenti preziosi, ma ho anche chiesto una marcia in piu’, quello scatto di efficienza che oggi diventa essenziale per ridare fiato alla nostra economia”.

Alla riunione hanno partecipato il dirigente generale del Dipartimento tecnico Salvatore Lizzio e i presidenti degli Urega Michele Santoro (Agrigento), Girolamo Signorello (Caltanissetta), Sebastiano Magnano (Catania), Matteo Bonfiglio (Messina), Francesco Greco (Palermo), Luigi Piccione (Ragusa), Salvatore Martinez (Siracusa) e Paolo Ruggieri (Trapani). Musumeci dopo avere richiamato l’attenzione dei presidenti sulla “necessita’ di vigilare circa l’attivita’ anomala di eventuali lobbisti”, ha aggiunto: “Se vogliamo guardare avanti con piu’ ottimismo, non abbiamo altra scelta. Bisogna, nel piu’ breve tempo possibile, attribuire le progettazioni, aprire i cantieri, sfruttare fino in fondo i finanziamenti a disposizione e, naturalmente, concludere le opere”. “E’ un’altra, doverosa spallata – ha concluso Musumeci – quella che, con il contributo di tutti, dobbiamo dare a una burocrazia che ancora oggi, troppo spesso, continua a negare prospettive e a soffocare lo sviluppo della nostra terra”.