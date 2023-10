Sicurezza lavoro, Conflavoro: “importante anche per chi opera nello sport”

La Sicurezza sul Lavoro è una cosa ‘seria’ anche per chi opera nello sport e proprio per questo Conflavoro, da sempre in prima linea sul fronte dell’informazione e supporto verso gli adempimenti del Dlgs 81/08, offre anche servizi di consulenza e formazione per le società sportive e le altre figure operanti nel settore, come i gestori o gli utilizzatori degli impianti sportivi.

Il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 è infatti esteso anche alle associazioni sportive, equiparate quindi ad aziende operanti in altri ambiti.

Sono sostanziali le novità con le quali le società sportive devono rapportarsi per operare nell’ambito della regolarità: l’individuazione dei soggetti aventi responsabilità in materia di sicurezza; la redazione del documento di valutazione del rischio; gli adempimenti obbligatori previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e dunque i costi della formazione; l’eventuale nomina del medico competente e molte altre.

Come evidenzia il vice presidente nazionale e presidente regionale di Conflavoro, Giuseppe Pullara “il tema della sicurezza e della salute sul lavoro nelle associazioni sportive è un tema che non deve essere sottovalutato dagli operatori del settore. Conflavoro Agrigento è in grado di fornire loro gli strumenti necessari per l’adempimento degli obblighi previsti dal Dlgs 81/08. Mettersi in regola è il primo passo per ‘regolarizzare ’lo sport e proseguire con le attività sportive che sappiamo essere molto importanti sia per i giovani che per i meno giovani”.