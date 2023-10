Sistemi di solare termico: una fonte sostenibile di energia   

In un momento in cui gli aumenti dei costi legati all’energia si incontrano con una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali e la green economy, pensare a sistemi di approvvigionamento dell’energia domestica alternativi a quelli tradizionali diventa quasi imperativo.

Tra questi, i sistemi solari sono tra i più diffusi.

Molti riconoscono la loro funzione, principalmente come fonte di energia elettrica utile ad attivare tutti gli impianti e gli apparecchi elettronici domestici.

Ultimamente, però, sono in aumento anche i sistemi di solare termico, utili a sfruttare l’energia del sole per riscaldare l’acqua sanitaria, ma anche per il riscaldamento.

La ragione è facilmente intuibile, considerato che un impianto solare termico permette di beneficiare di tutta l’acqua calda che serve in ambito domestico, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili, con evidenti miglioramenti in termini di impatto ambientale, basse emissioni di gas serra e anche costi di bolletta più contenuti.

L’aspetto più importante da tenere in considerazione, quando si decide di installare un impianto di energia solare termico è rivolgersi a professionisti specializzati, in grado di proporre prodotti di alta gamma e ultima generazione, come ad esempio i sistemi solari termici efficienti Ariston o di altri brand noti nel settore. In questo modo si può essere certi di montare impianti efficienti e duraturi e ricevere il giusto supporto, in caso di assistenza.

Altro elemento da tenere in considerazione, legato sempre alle prestazioni e all’efficienza di un impianto solare termico è che questi dipendono, per buona parte, anche dalle condizioni climatiche del luogo in cui vengono installati.

Le aree geografiche che possono godere di un numero maggiore di giornate soleggiate e un clima relativamente mite sono senza dubbio quelle più favorite, in tal senso.

Precisato tutto questo, cerchiamo ora di capire come funziona un impianto solare termico e quali sono gli effettivi benefici di installarne uno in casa.

Come funziona un impianto solare termico

L’impianto fotovoltaico termico prevede un collettore solare e, in alcuni casi, può integrare un sistema di accumulo. Il primo ha il ruolo di attrarre e assorbire l’energia solare che, in questo caso, non viene trasmessa ai cavi di corrente, ma un sistema di tubi dove scorre l’acqua o altro liquido termovettore che alimenta poi l’impianto termoidraulico di casa. In buona sostanza, il suo funzionamento non è molto differente rispetto a un impianto solare tradizionale, se non nel sistema di conduzione.

Il serbatoio di accumulo, se presente, come si può intuire, serve invece a immagazzinare tutta l’energia raccolta dal collettore e renderla disponibile per un utilizzo successivo.

L’impianto solare termico, inoltre, non richiede molta manutenzione e in generale ha una buona durata.

Ciò che serve effettuare con una certa frequenza è una pulizia generale dell’impianto e la sostituzione dell’acqua o del liquido termovettore, per garantire un funzionamento sempre efficiente.

Perché installare un impianto solare termico?

Le ragioni che possono muovere all’installazione di un impianto fotovoltaico termico sono facilmente intuibili e già accennate, in parte.

Si tratta, come visto, di impianti che non sono alimentati da gas naturale, carbone o altri combustibili fossili, ma dall’energia solare, una fonte pulita, naturale e inesauribili.

Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, quindi, sono la formula migliore da adottare, poiché riducono l’impatto sull’ecosistema, sia in termini di depauperamento di risorse limitate, sia in termini di minori emissioni di CO2.

A questo si collega poi un evidente risparmio economico, considerato che l’energia solare, al momento, non prevede costi, differentemente dalle tradizionali fonti di energia, che invece vengono estratte dal suolo e distribuite a livello internazionale. La fornitura di queste ultime, come accaduto di recente, possono anche essere influenzate dai delicati equilibri internazionali tra Stati particolarmente ricchi di giacimenti e Stati dipendenti da questi ultimi.

Sfruttando l’energia solare, anche per riscaldare acqua e ambiente domestico, invece, si contribuisce a rendere l’economia indipendente dai rapporti e gli equilibri internazionali, con minori rischi di carenze gravi.