Ragusa

Smantellate le piazze di spaccio a Pozzallo e Ispica, 13 arresti

Durante le indagini sono stati sequestrati cocaina, hashish, armi da fuoco ed esplosivi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel Ragusano è in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Modica, coordinata dalla Procura del capoluogo Ibleo, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone indagate per traffico di droga e detenzione di armi.

L’operazione, che coinvolge 60 militari con il supporto di un elicottero e di unità cinofile, ha portato allo smantellamento di diverse piazze di spaccio attive a Pozzallo e a Ispica, città del ‘Commissario Montalbano’, personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri. Durante le indagini sono stati sequestrati cocaina, hashish, armi da fuoco ed esplosivi.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa prevista alle 10.30 al Palazzo di Giustizia di RAGUSA, alla presenza del procuratore Francesco Puleio.

