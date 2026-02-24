Agrigento

Sorpresi a gettare rifiuti in strada, scoperti 47 “sporcaccioni”

Otto di loro sono stati condannati per violazioni ambientali con sanzioni complessive di oltre 40 mila euro

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

A conclusione di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento ha emesso decreto penale di condanna nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di violazioni alla normativa ambientale in materia di gestione illecita dei rifiuti. Le sanzioni irrogate ammontano complessivamente a oltre 40.000 euro. L’attività investigativa, condotta dai militari del Centro Anticrimine Natura Carabinieri di Agrigento, ha preso avvio a seguito di mirati controlli del territorio e si è sviluppata attraverso servizi di osservazione, anche con il supporto del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, che hanno consentito di individuare diverse aree interessate da reiterati episodi di abbandono e smaltimento illecito di rifiuti.

Successivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati effettuati specifici monitoraggi tecnici che hanno permesso di documentare numerosi conferimenti non autorizzati, anche di rifiuti speciali e pericolosi, tra cui materiali derivanti da lavori edili e manufatti contenenti amianto. Nel corso delle indagini sono stati identificati 47 soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria per varie ipotesi di reato in materia ambientale. Nell’ambito del procedimento erano stati inoltre sottoposti a sequestro preventivo due automezzi utilizzati per il trasporto illecito dei rifiuti.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, con particolare attenzione al contrasto delle condotte di abbandono incontrollato dei rifiuti che arrecano danno al territorio e comportano rilevanti rischi igienico-sanitari.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Siculiana

Siculiana, si inaugura il monumento ai martiri siciliani delle Foibe
Catania

Prodotti contraffatti in una bancarella, sequestrati duemila articoli
Caltanissetta

Sorpreso con l’hashish in tasca, arrestato 26enne
Porto Empedocle

Centralinista scomparsa da Porto Empedocle, l’appello della famiglia
Politica

Regione, via libera ai fondi per l’inclusione di persone sorde e con ipoacusia
Apertura

I clan di Villaseta e Porto Empedocle, scintille in aula: “Tu sei un corn…”
banner italpress istituzionale banner italpress tv