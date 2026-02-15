Campobello di Licata

“Sprovvista del parere igienico-sanitario”, chiusa palestra a Campobello di Licata 

Al termine dell’ispezione sono state contestate alcune irregolarità che hanno comportato la chiusura della struttura per un periodo di tre mesi

Pubblicato 22 ore fa
Da Redazione

Il titolare non avrebbe conseguito la laurea in Scienze motorie né sarebbe stato in possesso del diploma Isef utile per l’esercizio dell’attività e – inoltre – non sarebbe neanche stato esibito il parere igienico-sanitario relativo alla struttura.

I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in una palestra a Campobello di Licata. Al termine dell’ispezione sono state contestate alcune irregolarità che hanno comportato la chiusura della struttura per un periodo di tre mesi. Il tempo necessario per permettere di superare le criticità e mettersi in “regola”. 

