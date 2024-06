“Basta pensarci” è lo slogan della campagna, scelto per dire in maniera chiara che oggi esistono cure semplici ed efficaci che permettono di battere questa malattia silente prima che si manifesti e porti a gravi conseguenze.

Con un test estremamente semplice e completamente gratuito si può scoprirla e curarla con possibilità di guarigione che arrivano quasi al 100%.

Con la pubblicazione sui social del video “Lascia in pace il tuo passato” parte il contatto diretto attraverso i social che la campagna vuole creare fra i siciliani e il sistema di prevenzione, diagnosi e approccio alla cura.

Stop all’epatite C, entra nel vivo la campagna “Basta pensarci”

Una campagna di sensibilizzazione, dunque, che parte proprio dal video, nel quale un attore noto e riconoscibile in Sicilia come Sergio Vespertino recita il ruolo della coscienza di ciascuno di noi. Una coscienza che guarda al futuro, alla sicurezza della cura e alla riduzione del rischio, e invita, con la frase “Lascia in pace il tuo passato”, a non rimuginare troppo sul passato e su ciò che si sarebbe potuto fare meglio.

Il video prende in esame i comportamenti che in passato sono stati possibili portatori di rischi di contagio e si chiude invitando al test per curarsi rapidamente ed evitare di trasmettere la malattia.

L’invito, dunque, se sei nato fra il 1969 ed il 1989, è a fare un test completamente gratuito in modo semplice e veloce. Si tratta di fare un solo prelievo di sangue completamente gratuito che potrà essere effettuato in un qualsiasi laboratorio di analisi pubblico o privato convenzionato, cioè negli ospedali o in uno qualsiasi dei quasi 700 punti di prelievo dei 320 laboratori di analisi convenzionati con il sistema sanitario nella Regione siciliana. Non occorre ricetta o prescrizione. Basta presentarsi e chiedere di sottoporsi allo screening per l’Epatite C. Il risultato del test sarà comunicato all’interessato in modo altrettanto semplice, veloce e discreto attraverso un SMS inviato al numero scelto dalla persona al momento del prelievo.

Per ogni informazione sui punti di prelievo o qualsivoglia altra notizia è on line anche un sito internet apposito dove è possibile trovare l’elenco dei punti di prelievo dove è possibile sottoporsi al test. Un elenco di facile consultazione per trovare il laboratorio più vicino a casa o al lavoro in qualsiasi parte della Sicilia si risieda, zone montane e isole comprese.

Basta collegarsi al sito https://bastapensarci.it/it/ per acquisire ogni tipo di informazione.

E dopo il test? Se scopro di essere affetto da Epatite C senza saperlo? Nessuna preoccupazione. La terapia oggi disponibile è semplice, rapida e completamente indolore, gestibile continuando la propria vita di ogni giorno.

Si tratta di assumere un farmaco per via orale secondo le indicazioni dei centri di riferimento. Una semplice cura farmacologica che risolverà il problema.

Basti pensare che tra il 2015 e il 2023 la Rete HCV ha trattato in Sicilia quasi 18000 pazienti con epatite C. La terapia mostra percentuali di successo di quasi il 100%. Insomma, la guarigione totale è praticamente certa grazie al test e alla scoperta fatta prima che la malattia si manifestasse.

Nessun disagio e nessun rischio, dunque, non ci sono più scuse per dire “E io che ne sapevo” come recita un altro dei messaggi chiave della campagna che continuerà con altri step sempre per invitare al test semplice, veloce, e completamente gratuito per mettersi al sicuro contro l’Epatite C.