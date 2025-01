Strage di Altavilla: Barreca torna in carcere

Il gup del tribunale di Termini Imerese rinviando a giudizio Giovanni Barreca ha revocato il trasferimento di Giovanni Barreca in una Rems (residenza esecuzione misure sicurezza), disponendo il ritorno in carcere del principale imputato della strage di Altavilla Milicia. E’ stata così accolta la richiesta della procura di portare in carcere l’ex muratore. Un provvedimento che sarà eseguito nei prossimi giorni. Nel corso dell’udienza preliminare di oggi il gip di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio volontario Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage di Altavilla in cui furono torturati e uccisi nel corso di un “esorcismo” Antonella Salamone, moglie di Barreca, e i figli Emanuel e Kevin.