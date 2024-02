Strage di Altavilla, i familiari di Antonella: “Grazie per la vicinanza in questo tragico momento”

“Grazie alle amministrazioni comunali di Altavilla Milicia e Aragona per la solidarietà e per la continua vicinanza prestata in questo tragico momento”. A parlare sono i genitori di Antonella Salamone, una delle tre vittime, insieme ai due figli, della strage di Altavilla. I familiari, che sono anche i nonni di Kevin ed Emanuel, hanno nominato anche l’avvocato Floriana Salamone che li seguirà per tutto l’iter giudiziario della vicenda. “Un grazie va anche a tutti coloro che sono stati vicini con gesti di affetto, con parole incoraggianti e con innumerevoli preghiere” hanno dichiarato. L’altro ieri sono state effettuate le autopsie sui corpi delle tre vittime. L’inchiesta ha portato all’arresto del marito, Giovanni Barreca, e della figlia minorenn di Antonella, e dei due presunti complici, Sabrina Fina e Massimo Caradente.