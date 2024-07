Stress termico, arriva l’ordinanza regionale: la Fillea Cgil Sicilia sospende la mobilitazione nei cantieri edili

Dopo l’emanazione dell’ordinanza regionale che impone lo stop nelle giornate e nelle ore più calde ai lavori che comportano l’esposizione al sole e alle alte temperature, la Fillea Cgil Sicilia rende noto di avere sospeso la mobilitazione portata avanti in questi giorni provincia per provincia nei cantieri edili con la campagna #seguilasagoma. “Lo consideriamo un risultato della nostra iniziativa- dice il segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, Giovanni Pistorio- che ha avuto l’obiettivo di rendere quanto più visibili il disagio e i rischi che corrono i lavoratori esposti a condizioni climatiche insostenibili. Manteniamo tuttavia attiva la vigilanza- aggiunge- su posti di lavoro affinchè quanto previsto nell’ordinanza sia rispettato”. In questi ultimi giorni la Fillea ha inscenato un tour virtuale del presidente della regione , attraverso una sua sagoma in cartone, in vari cantieri della Sicilia, come a volere forzare l’ascolto delle esigenze dei lavoratori. “Con l’ordinanza di oggi- dice Pistorio- possiamo dire che un primo importante obiettivo è stato raggiunto”.