Studente dedica tesina di Terza media ai Carabinieri: ispirato dalla figura del nonno maresciallo

Un giovane studente dedica la tesina di Terza media all’Arma dei Carabinieri, ispirato dalla figura del nonno maresciallo

Nella giornata conclusiva degli esami di terza media, lo studente Christian Giardina, frequentante la Scuola Media Statale “S. Gangitano” di Canicattì, ha presentato un elaborato multidisciplinare dedicato all’Arma dei Carabinieri, dimostrando profonda sensibilità e spirito civico.

Il progetto, articolato in collegamenti con diverse discipline scolastiche – dalla storia all’educazione civica, dalla musica all’arte, fino alla religione e alla tecnologia – ha posto al centro il ruolo dell’Arma, esaminato sia dal punto di vista istituzionale che valoriale. Un lavoro originale e sentito, ispirato dalla figura del nonno, maresciallo dei Carabinieri, che ha trasmesso al giovane Christian il rispetto per l’uniforme e per i principi di legalità, fedeltà e giustizia.

L’elaborato è stato apprezzato non solo dalla commissione esaminatrice, ma anche dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Canicattì, che ha voluto complimentarsi personalmente con il giovane per la maturità dimostrata e per il significativo gesto di affetto verso l’Arma.