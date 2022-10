Studenti dello “Sciascia” impegnati nella raccolta delle olive al Giardino Botanico

La tradizionale giornata solidale per la raccolta delle olive al Giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha visto la partecipazione di alcuni alunni della classe I E ad indirizzo turistico dell'I.T.E.T. “Sciascia” di Agrigento, coinvolta dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento per iniziativa del Commissario Straordinario dr. Raffaele Sanzo, d'intesa con la dirigente dell'I.T.E.T. “Sciascia” prof.ssa Milena Siracusa.

Gli studenti, accompagnati dalle docenti Alessandra Taverna e Concetta Sciangula, hanno preso parte con entusiasmo alla raccolta, coordinata dal funzionario responsabile del Giardino Botanico dr. Giovanni Alletto, primo atto della produzione di olio che successivamente sarà consegnato alla Mensa della Solidarietà di Agrigento.

I ragazzi hanno così avuto un primo contatto diretto con uno dei più importanti cicli produttivi della nostra agricoltura, ben rappresentati all'interno della struttura di via Demetra dall'Olivo, presente con numerosi esemplari di varie cultivar tipiche della nostra zona. Gli alunni potranno assistere in seguito anche alle operazioni di molitura in frantoio.

Si tratta di un'iniziativa ormai consolidata, unitamente alle visite guidate per le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione verso l'ambiente e le nostre produzioni agricole, ma anche verso iniziative sociali.