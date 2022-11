Temporali in arrivo: diramata allerta gialla in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido da oggi pomeriggio e fino alle 24.00 di domani. Per domani, secondo le previsioni 3B meteo, transita la parte attiva della perturbazione tra notte e mattino con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia, localmente intensi sul versante tirrenico, specie tra Cilento e Calabria tirrenica dove si potranno superare punte di 40-50mm; precipitazioni più occasionali sul lato ionico. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni entro il pomeriggio a partire dalla Campania, con residui locali piovaschi lungo il versante tirrenico. Temperature in calo. Venti moderati a tratti forti in rotazione da Ovest-ONO. Mari mossi o molto mossi.