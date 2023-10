Tenta di lanciarsi nel vuoto, poliziotti salvano ventenne

“La tempestività e la professionalità poste in essere dai Poliziotti che hanno salvato la vita ad un ragazzo appena ventenne, bloccando il suo intento suicida, evidenziano il bagaglio di competenze acquisite e la capacità di destreggiarsi di fronte a qualsiasi scenario”. Lo ha dichiarato Giovanni Assenzio, Segretario Provinciale Uil Polizia Palermo, in merito al tentato suicidio di Terrasini, scongiurato grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. I poliziotti, allertati da una telefonata, si erano precipitati sul posto trovando l’uomo sul punto di lanciarsi nel vuoto da una falesia di Calarossa assieme ad una persona che tentava di temporeggiare parlandogli. Attimi preziosi che hanno consentito alla Polizia di Stato di intervenire bloccando appena in tempo quanto stava accadendo e salvando così la vita al giovane. “A questi professionisti della sicurezza va il plauso e la stima di tutta la Uil Polizia che si aspetta un segnale concreto di attenzione del governo, con l’apertura del tavolo contrattuale scaduto da due anni”