PRIMO PIANO

Tentano di incendiare trattore nell’isola ecologica di Ribera, indagini 

Qualcuno ha tentato di bruciare un trattore che si trovava all’interno dell’isola ecologica di Ribera

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Qualcuno ha tentato di bruciare un trattore che si trovava all’interno dell’isola ecologica di Ribera. Il tentativo (andato a male) di danneggiamento è avvenuto in via Scirinda la notte di Halloween. Il mezzo non ha riportato alcun danno poichè le fiamme non sono divampate non provocando così alcun danno. Al via le indagini dei carabinieri per accertare quanto accaduto.

Non è la prima volta che nell’isola ecologica di Ribera si verificano episodi simili. In passato l’area è stata “visitata” più volte con diversi furti di carburante e danneggiamenti ai mezzi della raccolta rifiuti. 

