Schianto alle porte di Raffadali, due feriti gravi: uno trasportato in elisoccorso

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada statale 118, alle porte di Raffadali. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, tre auto. Il bilancio è di due persone ferite gravemente mentre una signora risulterebbe illesa.

Uno dei coinvolti è stato trasferito in ospedale a bordo di un elisoccorso, atterrato nei pressi del distributore di benzina Q8. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario. I militari dell’Arma hanno momentaneamente chiuso l’arteria stradale poiché uno dei veicoli è alimentato a metano.