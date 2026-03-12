Raffadali, scontro tra un’auto e una moto: un ferito in ospedale

Scontro tra una auto e una moto in via Murano a Raffadali. Ad avere la peggio l’uomo che era alla guida del mezzo a due ruote; illeso il conducente della Jeep. Sul luogo sono intervenuti alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi; il centauro è stato trasferito con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie; ad occuparsi della dinamica del sinistro la Polizia locale.