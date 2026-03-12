Agrigento

Strade provinciali, aggiudicata gara d’appalto per la manutenzione

La gara, effettuata con proceduta integralmente telematica e con la partecipazione di 305 imprese, è stata aggiudicata alla Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto

Sono previsti nuovi interventi sulla rete viaria della zona est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. E’ stata infatti aggiudicata la gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali di quel comparto, che consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza in vari punti dei tracciati in seguito a frane e smottamenti.

La gara, effettuata con proceduta integralmente telematica e con la partecipazione di 305 imprese, è stata aggiudicata alla Peloritana Appalti di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che ha offerto il ribasso del 32, 3489% per un importo contrattuale di 1.957.000,00 euro più Iva, compresi 58.710,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). 

I lavori sono stati progettati dallo staff del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati con fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. A breve la firma del contratto d’appalto con l’impresa aggiudicataria.

Strade provinciali, aggiudicata gara d'appalto per la manutenzione
