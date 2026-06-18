Tre minorenni feriti dopo sparatoria: arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato nell’ambito delle indagini sulla sparatoria del 26 giugno scorso in piazza Beppe Montana, nel rione San Giovanni Galermo di Catania, in cui sono rimasti feriti un sedicenne e due diciassettenni, uno dei quali ancora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro per una grave lesione alla terza vertebra lombare. L’indagato è accusato di tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso, detenzione illegale di arma da fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Gli è stato contestato anche il reato di evasione perché era sottoposto agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti il Gip ha emesso emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo la Procura di Catania la sparatoria sarebbe maturata nell’ambito di uno “scontro tra opposte fazioni dello stesso sodalizio mafioso”. Negli atti dell’inchiesta sono confluiti i video di sistemi di sorveglianza in cui, ricostruisce la Procura, si vede un gruppo di giovani allontanarsi dopo l’arrivo di un uomo in auto e di scooter “con a bordo persone travisate che hanno aperto il fuoco ad altezza d’uomo verso il centro della piazza”, dove sono stati poi trovati 27 bossoli di diverso calibro. Mentre agenti delle Volanti della Questura sono arrivati sul luogo della sparatoria, carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania e della compagnia di Gravina hanno intercettato tre scooter con sei persone a bordo. Durante l’inseguimento uno dei passeggeri è caduto a terra e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato catturato da militari dell’Arma. L’uomo, che era agli arresti domiciliari e aveva violato dopo avere manomesso il braccialetto elettronico, indossava un passamontagna e un rudimentale giubbotto antiproiettile costituito da due libri avvolti in un lenzuolo. I carabinieri hanno recuperato una pistola che era stata lanciata in strada durante l’inseguimento: una semiautomatica, risultata rubata, con un colpo in canna e altri 12 nel caricatore.