Turismo, la Costa del Mito si presenta ai tour operator della Polonia

La DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi nei giorni scorsi è stata presente a Lublino, in Polonia, in occasione della missione commerciale organizzata dalla società Meridiana srl di Agrigento, su invito del Governo del voivodato di Lublino.

La DMO è stata specificamente invitata a discutere delle opportunità di sviluppo della Costa del Mito, ritenuta dagli operatori polacchi di grande interesse, considerata la loro esigenza di spostare i flussi attualmente diretti verso altre destinazioni ed in particolare Croazia e Grecia.

“Si è parlato di turismo studentesco, ma anche di turismo leisure per la classe media e di luxury – spiega Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO -. La Costa del Mito, con la sua offerta così variegata, ha riscosso un immediato successo e l’incontro ha posto le basi per possibili collaborazioni”.

Alla missione hanno preso parte, inoltre, sette aziende di tutta Italia in rappresentanza dell’eccellenza del Made in Italy.

“Abbiamo ricevuto l’invito dal Governatore del voivodato di Lublino, una delle personalità più autorevoli del Paese – spiega Silvio Alessi, amministratore della Meridiana – col quale intratteniamo da tempo rapporti. I polacchi sono innamorati dell’Italia e, in particolare, della Sicilia. Sono molto soddisfatto che con questa missione si siano aperte nuove ed interessanti opportunità commerciali e che si sia ulteriormente cementato il rapporto di fratellanza fra Italia e Polonia”.