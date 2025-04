Una messa per Papa Francesco, a celebrarla il vicario don Baldo Reina

“L’aurora pasquale avvolge il passaggio del nostro vescovo Papa Francesco da questo mondo al Padre. Piangiamo il testimone del Vangelo, il pastore misericordioso, il profesta di Pace”. Sono queste le parole di cordoglio del cardinale vicario per la diocesi di Roma Baldo Reina che questa sera alle 19 nella basilica di San Giovanni in Laterano presiede una celebrazione eucaristica in suffragio del pontefice, alla quale sono invitati i presbiteri, i diaconi e tutti i fedeli della diocesi di Roma.