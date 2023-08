Una proposta di legge per alzare i salari, Pullara (Conflavoro): “Non lasciare indietro nessuno”

Un progetto di legge per incentivare la contrattazione collettiva nazionale di qualità e garantire una retribuzione equa per i lavoratori del settore privato. È la proposta elaborata da Conflavoro PMI, l’associazione delle piccole e medie imprese presente anche sul nostro territorio, consegnata nelle scorse ore al ministro del Lavoro Marina Calderone e a tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, nonché alle commissioni Lavoro di Camera e Senato. “Questo progetto di legge rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione del lavoro. I lavoratori devono ricevere una busta paga più pesante ma non è il salario minimo la strada giusta. L’obiettivo della nostra proposta – spiega Roberto Capobianco, presidente nazionale Conflavoro PMI – è quello di incentivare la contrattazione collettiva e combattere i cosiddetti contratti pirata”.