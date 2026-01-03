Apertura

Uomini trovati morti in casa, sarebbero deceduti per cause naturali

Non sarà eseguita l'autopsia. Le salme sono state già restituite alle famiglie per celebrare i funerali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono morti per un malore i due amici di Carini trovati dai Vigili del fuoco ieri sera nel loro appartamento di via Gargagliano. Giuseppe Manicioto di 68 anni e Vincenzo Lo Presti di 69 sarebbero deceduti a pochissima distanza l’uno dall’altro. Questo l’esito delle indagini dei carabinieri dopo l’ispezione del medico legale.

I corpi non presentavano lesioni, né tracce di avvelenamento da monossido di carbonio. I due amici, rientrati a Carini dopo aver vissuto anni negli Stati Uniti, avrebbero perso la vita, dunque, per cause naturali. L’ipotesi iniziale di un’intossicazione da stufa è stata dunque scartata. Manicioto è stato trovato riverso sul letto. Vincenzo Lo Presti riverso per terra con in mano l’inalatore salvavita con cui curava l’asma. Non sarà eseguita l’autopsia. Le salme sono state già restituite alle famiglie per celebrare i funerali.

di Giuseppe Castaldo

Maneggia pistola nel centro di Licata, 26enne “incastrato” dalle telecamere 
di Giuseppe Castaldo

Tentata estorsione e maxi rissa con feriti, 4 indagati a Licata 
di Gioacchino Schicchi

PD, il segretario scrive a deputati e tesserati: “Scarsa disponibilità per le amministrative”
Catania

Deve espiare pena in carcere e viene trovato in centro città: arrestato
di Gabriele Terranova

Un anno che nasce in musica: Domani il concerto di Capodanno a Palma di Montechiaro
