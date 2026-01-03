Uomini trovati morti in casa, sarebbero deceduti per cause naturali

Sono morti per un malore i due amici di Carini trovati dai Vigili del fuoco ieri sera nel loro appartamento di via Gargagliano. Giuseppe Manicioto di 68 anni e Vincenzo Lo Presti di 69 sarebbero deceduti a pochissima distanza l’uno dall’altro. Questo l’esito delle indagini dei carabinieri dopo l’ispezione del medico legale.

I corpi non presentavano lesioni, né tracce di avvelenamento da monossido di carbonio. I due amici, rientrati a Carini dopo aver vissuto anni negli Stati Uniti, avrebbero perso la vita, dunque, per cause naturali. L’ipotesi iniziale di un’intossicazione da stufa è stata dunque scartata. Manicioto è stato trovato riverso sul letto. Vincenzo Lo Presti riverso per terra con in mano l’inalatore salvavita con cui curava l’asma. Non sarà eseguita l’autopsia. Le salme sono state già restituite alle famiglie per celebrare i funerali.