Utilizza marchio Carnevale di Sciacca in un Cd, la Meridiana Eventi diffida l’autore

La Meridiana Eventi di Silvio Alessi, la società che si e’ aggiudicata l’organizzazione del Carnevale di Sciacca, ha tramite i suoi legali diffidato dall’utilizzo del marchio Carnevale di Sciacca l’autore di un CD di Carnevale contenente in copertina e in una locandina affissa nei punti vendita la locandina e il logo ufficiale della manifestazione. Il compact disc e’ stato messo in vendita in diversi rivenditori della città giusto ieri.

“La Meridiana Eventi che – si legge in un comunicato stampa ufficiale della stessa società – detiene il marchio del Carnevale 2023 in esclusiva, comunica che non ha autorizzato l’autore del CD ne nessun altro soggetto all’utilizzo del marchio e che pertanto lo stesso è stato utilizzato abusivamente. Pertanto la stessa Meridiana Eventi nel dissociarsi completamente da tale iniziativa comunica di avere già provveduto a diffidare il soggetto autore del CD a tutela dei propri interessi”.