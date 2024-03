“Vampe” di San Giuseppe, scene di guerriglia a Palermo

A Palermo scontri e sassaiole in occasione delle operazioni di spegnimento, in alcuni quartieri della città, delle tradizionali “Vampe di San Giuseppe” per la festività del 19 marzo. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo, che hanno interessato via Lazzaro, via Tiro a Segno, via San Francesco Saverio, via d’Ondes Reggio, via Cimbali, piazza Kalsa, cortile di Bella e via Li Puma. Gli interventi sono stati svolti in continua sinergia con le forze dell’ordine polizia, carabinieri e guardia di finanza.

“Abbiamo affrontato tutto con professionalità e spirito di servizio in un contesto ambientale molto difficile, con decine di persone che, finanche a volto scoperto, hanno lanciato di tutto contro gli agenti. Se la situazione non è degenerata in una vera e propria sommossa si deve all’azione preventiva della polizia e alle forze messe in campo. Un elicottero per numerose ore si è alzato tra Ballarò e Sant’Erasmo mentre in strada si scatenava l’inferno”. A dirlo è Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia dopo i gravi disordini avvenuti ieri in diversi quartieri di Palermo per l’accensione delle tradizionali ‘Vampe” di San Giuseppe con tre agenti rimasti feriti e alcuni mezzi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine danneggiati. “Ai poliziotti feriti vanno gli auguri di pronta guarigione della Uil Polizia – aggiunge – ma proprio per la gravità di quanto successo sottolineiamo ora ancor di più come nulla si sappia degli annunciati provvedimenti sul Comparto sicurezza promessi dal governo nazionale. Mi chiedo – conclude Assenzio – che fine hanno fatto le promesse del ministro dell’Interno recentemente annunciate proprio a Palermo in merito agli aumenti di organico”.

“È inaccettabile l’ennesimo caso di violenza contro le Forze di Polizia che impegnate a difendere la sicurezza dei cittadini finiscono per essere aggredite. L’episodio di ieri in cui tre poliziotti sono rimasti feriti a causa delle numerose bottigliate ricevute, durante una manifestazione a Palermo, è il risultato delle vergognose campagne di denigrazione alle quali ormai assistiamo sistematicamente. La politica sbagliata dei piddini e dei grillini, che invece di esprimere la solidarietà dovuta agli agenti di Polizia alimentano un clima insostenibile, produce questi risultati. Noi condanniamo fermamente ogni tipo di violenza subita dal comparto sicurezza e difesa e riteniamo che, accanto alla solidarietà necessaria, servano azioni più concrete. Per questo Forza Italia chiederà a gran voce l’approvazione dei disegni di legge del governo e l’uso delle risorse a favore delle nostre donne e dei nostri uomini in divisa”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.